Em reunião nesta quarta feira (29) com a presença de todos os oito senadores, da deputada federal Marfisa Galvão (PSD-AC), e do presidente nacional, ex-ministro Gilberto Kassab, o Partido Social Democrático decidiu por apoiar o “Voto Aberto” para a escolha do novo presidente do Senado que comandará a casa legislativa nos próximos dois anos.

“Tivemos uma ótima reunião onde ficou claro que o partido está trabalhando em consonância com a transparência e atento aos anseios da sociedade”, disse Petecão. O PSD deseja colaborar para a construção de uma nova política em nosso país onde o desejo dos eleitores seja sempre respeitado.

