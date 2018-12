Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (14), na sede do PSDB em Rio Branco, lideranças tucanas e progressistas formalizaram uma aliança para disputar a presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) tendo o deputado Nicolau Júnior (PP) como candidato a presidente da Mesa Diretora pelo primeiro biênio.

As lideranças tucanas declaram apoio a Nicolau e frisaram que estão em avançadas conversas com o deputado Ghelen Diniz, que havia lançado o nome para a disputa.

O presidente estadual do PSDB, Correinha, afirmou que a sigla defende a construção de uma chapa plural e que enxerga no nome do deputado Nicolau Júnior as qualidades para a formação de uma Mesa Diretora forte e atuante para conduzir a Aleac.

“Sabemos que o deputado Nicolau está preparado e o PSDB esta disposto a estender nossa parceria do Executivo também para o Legislativo”, diz.

O deputado federal Wherles Rocha, eleito vice-governador do Acre, frisou que os dois partidos estão afinados na aliança política em torno da defesa da democracia e ressaltou que o grupo já está em avançadas conversas com o deputado Ghelen Diniz para a formação de chapa única.

“Cremos que o deputado Ghelen irá compor conosco. Já estamos conversando”, diz.

Nicolau Junior, reeleito para o segundo mandato e apontado como forte candidato na disputa pela presidência da Aleac, diz que se eleito irá lutar pelo fortalecimento do parlamento e que pretende construir uma chapa plural.

“Queremos trabalhar por uma casa legislativa forte, pronta para trabalhar pelo Acre. É com humildade que chegaremos lá. Sou humildade o suficiente para reconhecer que preciso da ajuda de todos, principalmente para a construção de uma chapa plural”, diz.

