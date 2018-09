No início da noite, às 18h27, os advogados da coligação PT/PCdoB/PROS registraram no TSE a candidatura de Haddad à Presidência e de Manuela D’Ávila como candidata a vice. Não houve ato político em frente ao tribunal. O registro da candidatura será analisado pelo ministro Luís Roberto Barroso, que analisou o registro de Lula e votou pela rejeição.

Na carta, Lula afirma que foi “incluído artificialmente na Lei da Ficha Limpa” para não poder disputar as eleições e que teve que tomar uma decisão no prazo imposto pela Justiça.

“É diante dessas circunstâncias que tenho de tomar uma decisão, no prazo que foi imposto de forma arbitrária. Estou indicando ao PT e à Coligação ‘O Povo Feliz de Novo’ a substituição da minha candidatura pela do companheiro Fernando Haddad, que até este momento desempenhou com extrema lealdade a posição de candidato a vice-presidente”, diz a carta.

“Ao lado dele, como candidata a vice-presidente, teremos a companheira Manuela D’Ávila, confirmando nossa aliança histórica com o PCdoB, e que também conta com outras forças, como o PROS, setores do PSB, lideranças de outros partidos e, principalmente, com os movimentos sociais, trabalhadores da cidade e do campo, expoentes das forças democráticas e populares”, afirma Lula no texto.