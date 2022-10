PT do Acre prepara expulsão de Jerry e Fernanda após eleições

Por Leônidas Badaró

Com os números da eleição também contabilizados por municípios, a corrida para o Senado Federal no Acre mostra que os cinco principais candidatos à única vaga do estado nestas eleições venceram pelo menos em um município.

O senador eleito da União Brasil, Alan Rick, com uma diferença de quase 81 mil votos para o segundo colocado, mostrou sua força política ao vencer em 15 dos 22 municípios do Acre, inclusive nos dois maiores colégios eleitorais do estado, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Além da capital e da maior cidade do Juruá, Alan venceu as eleições também em Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, .Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri.

Já Ney Amorim, apesar da segunda colocação na eleição, foi o mais votado apenas em Porto Walter.

Jenilson Leite, que apesar de derrotado, é apontado pelos analistas políticos como um “vitorioso” ao ter feito uma campanha solitária e mesmo assim ter tido mais de 65 mil votos, conseguiu vencer as eleições do último domingo em Feijó, Jordão. Em Tarauacá, seu berço político, Jenilson teve mais da metade dos votos da população.

Márcia Bittar conseguiu vencer em Marechal Thaumaturgo e Vanda Milani foi a mais votada em Rodrigues Alves.

Mais um fato que comprova a falência política atual do PT no Acre é Nazaré Araújo, candidata do partido ao Senado não ter vencido em nenhum município, apenas em Xapuri e Feijó conseguiu ficar em segundo lugar na disputa.

