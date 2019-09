Um membro de um grupo criminoso que aterrorizava moradores da cidade de Capixaba, morre com um tiro no rosto quando tentava roubar uma camionete de um pecuarista na zona rural.

Na madrugada de terça-feira, 03, por volta das 04 horas da madrugada, os policiais militares e civis do município de Xapuri, tomaram conhecimento que vários indivíduos armados tentaram assaltar um agricultor residente em uma propriedade rural que faz divisa com os municípios de Xapuri e Capixaba. De acordo com a denúncia houve troca de tiro entre vítima e criminosos.

Os policiais militares foram até o local para confirmação da denúncia. No ramal próximo onde ocorreu o crime, os militares ao abordaram uma pessoa identificada como Kennedy Silva de Andrade (23), que reside na cidade de Rio Branco, que alegou ser motorista de aplicativo e se encontrava perdido naquele ramal.

Kennedy apresentava uma atitude suspeita imediatamente foi detido pela guarnição para averiguação. No local do crime, os militares encontraram um homem caído morto ao lado da casa com um tiro no rosto.

Após a confirmação da denúncia, uma equipe de investigadores dos municípios de Xapuri e Capixaba, coordenada pelos inspetores Eurico Feitosa e Franciberto, foram até o local e realizaram os procedimentos de praxe em local de crime.

A arma modelo espingarda utilizada pela vítima se encontrava dentro da residência jogada ao solo, aparentemente abandonada pela vítima. De acordo com os policiais, a vítima após se defender dos assaltantes, fugiu do local.

O suspeito Kennedy, foi encaminhado para delegacia para ser submetido a uma entrevista com os investidores a respeito do caso. Depois de alguns minutos de entrevista, confessou que fazia parte do grupo que tinha como objetivo, roubar a camionete da vítima e vender no país Boliviano.

De acordo com o Inspetor Eurico Feitosa, Kennedy também é suspeito de participar de outros crimes ocorridos no município de Capixaba. No local do corrido, os policiais apreenderam um veículo usado pelos criminosos para cometerem o crime.

O suspeito detido foi encaminhado para o delegado Alex Danny para procedimentos de praxe. Os demais criminosos fugiram no meio da mata após o confronto.

1 de 3

Comentários