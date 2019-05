Além de ofertar qualificação e novos conhecimentos para profissionais da área da estética e de beleza, o Road Show Pele Nova, que será realizado em Rio Branco em 5 de maio no auditório do Serviço Nacional do Comércio (Senac) pela RosasFarma e Bioage Acre, também foca no empreendedorismo. A ideia é trazer para dentro do evento o incentivo para empreender nas áreas.

Maria de Fátima, curadora educacional e científica do Congresso Internacional de Estética Les Nouvelles e professora do curso de Bacharelado em Estética e da Pós-graduação em Pré e Pós Cirúrgico da Universidade Anhembi Morumbi, palestrará no evento sobre Protocolo Acne C Effect. Mas além disso, dentro do tema ela abordará sobre empreendedorismo de beleza e estética.

A intenção é mostrar aos participantes que mesmo em meio à crise econômica que o Brasil vive há cinco anos, o mercado de beleza e estética gera bons resultados e continua em expansão. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e do Instituto FSB Pesquisa mostra que o país é o terceiro maior mercado consumidor do mundo.

“Além de falar sobre as novas técnicas para tratamento de acne a partir do Protocolo Acne C Effect, também abordarei sobre como empreender no mercado de beleza e estética utilizando boas técnicas ofertadas nesse ramo, como cuidar do próprio negócio e utilizar métodos que deem resultados concretos aos clientes e, principalmente, investidor. Espero todos no evento”, diz Maria.

Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que de 2010 a 2015 o número de centros estéticos e salões de beleza no país aumentou 567%. O avanço foi de 72 mil empreendimentos para cerca de 500 mil, resultado que mostra o quanto o mercado é um dos mais vantajosos. Até 2020, o setor deva terá crescimento de 14% ao ano.

O objetivo ao tratar de empreendedorismo dentro do Road Show Pele Nova é mostrar que as áreas de beleza e estética podem ser alternativas para iniciar o próprio negócio e fugir do desemprego. Entretanto, é necessário se ter capacitação profissional para atuar no ramo. Maria de Fátima acrescenta que apesar da recessão, o Acre também vive essa tendência de crescimento nas duas áreas.

Road Show 2019

Protocolo Acne C Effect, Biolifting Effect C e Perfect Brigth C são alguns dos diversos temas que debaterão sobre acne, manchas de pele, rejuvenescimento e microagulhamento. Todos eles trazem as novas tendências utilizadas pelos profissionais-palestrantes em suas respectivas áreas de atuação. A ideia é que as técnicas sejam inseridas no mercado acreano. Especialistas dessas áreas estarão em Rio Branco para trazer as novidades.

Entre os ministrantes confirmados estão Dani Bastos, autora e pesquisadora do método Tensi Lifting Manual; Maria de Fátima, curadora educacional e científica do Congresso Internacional de Estética Les Nouvelles e professora do curso de Bacharelado em Estética e da Pós-graduação em Pré e Pós Cirúrgico da Universidade Anhembi Morumbi; Regina Gante, Cléia Reis e Rosângela Robledo.

O curso, que contará com palestras e intercâmbio de conhecimento entre os participantes, será realizado durante todo o dia e é voltado para profissionais de Fisioterapia, Enfermagem, Estética, Biomedicina, Farmácia e todas as áreas que envolvam beleza, saúde e estética. Mais informações sobre o evento podem ser adquiridas por meio dos números (68) 98408-1697 e (68) 98408-1413.

Por Freud Antunes

