O fluxo convergente de umidade em baixos níveis da atmosfera favorece a organização de muita instabilidade em grande parte do Acre. Por conta disso, nesta quarta-feira (23), o tempo fica bastante instável, com sol sempre entre muitas nuvens e céu variando de nublado a encoberto, e há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia, em todo o oeste acreano, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia.