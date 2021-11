Quase 200 mil acreanos não completaram a imunização contra a covid-19, aponta MS

Dados do Ministério da Saúde (MS) atualizados no último dia 8 deste mês apontam que o Acre aplicou 939.229 mil doses da vacina contra a covid-19. Deste montante, 563.520 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

Apenas 375.709 pessoas receberam as duas doses da vacina contra a doença, que no Acre já matou quase 2 mil pessoas. A diferença entre quem recebeu a 1ª dose e a 2ª é de 187.811 mil.

O Ministério da Saúde distribuiu até a data citada 1.350.450 doses da vacina anticovid. Isso significa que há 411.221 doses a serem aplicadas, em estoque no Acre.

Ontem (15), o estado do Acre não registrou mortes pela doença. Apenas um caso de infecção por coronavírus foi registrado.

Todas as regiões do Acre estão na bandeira verde.