No Acre, foram cancelados 3.680 benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no período do segundo semestre de 2016 até o dia 31 de outubro de 2018. Entre os benefícios analisados, 2.808 auxílios-doença e 872 aposentadorias foram cancelados.

Nesse período, o INSS realizou 4.018 pericias, sendo 2.485 de auxílios-doença e 1.533 de aposentados por invalidez. A partir da suspensão, o beneficiário tem o prazo de 60 dias para marcar o exame.

Caso o beneficiário não procure o INSS dentro do prazo, o auxílio é cessado. A perícia deve ser marcada pela Central de Atendimento da Previdência Social, no telefone 135. Segundo o INSS, os convocados são segurados que estão mais de dois anos sem passar por perícia médica.

O processo de revisão já gerou uma economia de R$ 22,9 milhões nas revisões de auxílio-doença. Ao todo, 3.575 auxílios-doença e 2.107 de aposentadorias por invalidez serão revisados até o fim do ano. Os dados foram divulgados pelo do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Os beneficiários são convocados para perícia médica de revisão de benefício, como forma de comprovar a legalidade dos pagamentos dos seguros. Os beneficiários que precisam passar por revisão são convocados por meio de carta enviada pelo INSS ou por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

