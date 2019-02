O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) divulgou a lista com o nome dos eleitores que deixaram de votar nas últimas três eleições e estão passíveis de cancelamento do título eleitoral, caso não regularizem a situação junto à Justiça Eleitoral. É importante lembrar que cada turno equivale a uma eleição.

A relação, que contém 9.338 nomes, correspondentes às 9 zonas eleitorais do Estado, está disponível para consulta nos cartórios eleitorais e no portal de internet do TRE no seguinte link: http://www.tre-ac.jus. br/eleitor/eleitores-faltosos- as-3-ultimas-eleicoes

A orientação é que o eleitor faltoso que conste da relação compareça ao cartório eleitoral de seu município no período entre 7 de março e 6 de maio para regularizar sua situação, portando documento oficial com foto e o título eleitoral, se tiver.

Entretanto, não é necessário aguardar o dia 7 de março para procurar o cartório eleitoral. O atendimento já está disponível de segunda a sexta-feira, de 7 às 14 horas. Nos casos dos municípios que farão revisão obrigatória este ano, o eleitor não precisará ir duas vezes ao cartório. Feita a regularização da ausência e coletada a biometria, não terá o título cancelado após a revisão.

Vale lembrar que o não comparecimento ao cartório eleitoral para comprovação do exercício do voto, da justificativa de ausência ou do pagamento das multas correspondentes implicará no cancelamento automático do título de eleitor, após o último dia de prazo para regularização. Depois desse prazo (6 de maio) o eleitor pode procurar o cartório, mas a operação só será processada no sistema após o cancelamento, que se dará no período de 17 a 20 de maio.

O eleitor irregular fica impedido, por exemplo, de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público, participar de concorrência pública ou administrativa, contrair empréstimo em instituição financeira pública e ser nomeado, caso passe em concurso público.

