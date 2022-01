Quatro membros da Segurança Pública do Acre vão receber a mais importante outorga de Rondônia

Por Wanglézio Braga / Fotos: Reprodução (Arquivo Pessoal)

Quatro membros da Segurança Pública do Acre vão receber, em Rondônia, uma das mais importantes outorgas daquele estado: “Medalha do Mérito Governador Jorge Teixeira de Oliveira”.

Uma lista divulgada nesta semana confirma a inclusão dos representantes do Acre. Os nomes dos agraciados foram publicados no Diário Oficial de Rondônia (DIOF) desta terça-feira (04) num decreto assinado pelo governador Marcos Rocha (PSL) e via portaria do Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, José Pachá.

A comenda foi criada pelo decreto 16.784, de 20 de maio de 2012, e considerada uma das mais importantes honrarias. Ela é concedida às personalidades que prestaram relevantes serviços à Segurança Pública de Rondônia. Serão agraciadas nesta leva, 97 pessoas.

São dignas de menção às personalidades civis, policiais civis, policiais militares e peritos. Entre os nomes estão do Secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo César Gomes, do Secretário-Adjunto de Segurança Pública do Acre, Maurício Pinheiro Soares, do Coronel do Corpo de Bombeiros do Acre, Carlos Batista da Costa, e do Coronel da Polícia Militar do Acre (PMAC), Ulysses Araújo.

A data da cerimônia ainda não foi definida pela Comissão, formada por integrantes do Governo de Rondônia e autorizada por Marcos Rocha a dá início aos trabalhos da organização da solenidade.

