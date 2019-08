Bombeiros foram acionados e conseguiram apagar as chamas, evitando que se propagassem.

Fotos de Eldson Júnior

O início da noite no bairro José Moreira, localizado na parte alta da cidade de Brasiléia, localizada na fronteira do Acre, foi de tensão no início da noite desta segunda-feira, dia 5, para alguns dos moradores e comerciantes.

Uma queima em algum dos terrenos próximo ao hospital Wildy Viana, se alastrou pelo mato seco invadindo os demais, ficando quase que incontrolável. A claridade das chamas era vista de longe, deixando os moradores locais em alerta.

Somente com a chegada dos Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, foi possível combater o fogo que estava ficando sem controle. “Pedimos que as pessoas evitem qualquer tipo de queima em quintais. Está ventando muito e as chamas não tem rumo definido e podem causar uma tragédia caso alcance uma casa com crianças”, disse um dos combatentes dos Bombeiros.

Lembrando que está proibido qualquer tipo de queima neste período, sendo necessário uma licença do IMAC e acompanhamento de pessoas especializada. Outro fator que chamam atenção, é que o quartel dos Bombeiros localizado em Epitaciolândia, não possui um efetivo grande, além de poucos veículos e equipamentos.

“Fica quase impossível poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. As pessoas tem que entender do perigo em atear fogo num terreno neste momento”, alertou.

Comentários