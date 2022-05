Quem é Eduardo Ribeiro, o jovem advogado que pretende disputar uma das 24 vagas da Aleac

A participação de jovens na política, não apenas como eleitores, mas também como candidatos, abre novos horizontes para esta seja reinventada. No Acre, as próximas eleições contam com candidatos jovens em todos os cargos. O advogado Eduardo Ribeiro é um desses.

Filho da Dra Dilza Ribeiro, médica pediatra bastante conceituada no estado, e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ex-deputado estadual Valmir Ribeiro, Eduardo tem apenas 37 anos e lançou-se como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Social Democrático, o PSD, do senador Sérgio Petecão.

Apesar da pouca idade, formou-se em Direito em 2008, é especialista em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (2009), com experiência na área de Direito Público, mestre em Direito pela Universidade de Marília e agora está fazendo um doutorado também na área do Direito.

Além disso também acumula experiência em administração pública, tendo sido superintendente do Incra no Acre e secretário de Administração de Rio Branco na gestão de Socorro Neri. Aliás, foi ao lado de Socorro que ele estreou na política. Na última eleição, em 2020, Eduardo foi candidato a vice na chapa da então prefeita que tentava reeleição. Nesta época, o advogado estava no PDT, e teve sua chapa apoiada por Gladson Cameli, enquanto Bocalom, seu adversário, tinha Petecão no seu palanque. Dois anos depois, as coisas praticamente se invertem, Eduardo integra a chapa do senador do PSD e será oposição a Gladson. O motivo da troca ele revela na entrevista concedida ao ContilNet, que você acompanha abaixo.

Fato é que Eduardo deixará o papel de coadjuvante em 2020 para um papel ativo nas eleições de outubro, tendo seu nome visto como um dos mais fortes na chapa do PSD, que segundo ele, fará “três ou quatro” deputados estaduais.

Ribeiro deu seu ponto de vista sobre o atual cenário político no Acre e destacou que o PSD está mais forte do que nunca e “no caminho certo” para sair vitorioso em outubro.

Outro ponto abordado na entrevista, foi a expectativa do advogado para um futuro mandato como deputado estadual.

Confira a entrevista completa:

