“Queremos brigar por algo maior”, diz técnico sobre 1ª participação da Adesg no Acreano Feminino

Thiago Luiz, 34 anos, dirige Leão de Senador Guiomard, que tem acordo com Grêmio Xapuriense, do município de Xapuri. Maioria das jogadoras do elenco tem idade entre 16 e 20 anos

Pela primeira vez na história, a Adesg é um dos clubes que vai disputar o Campeonato Acreano Feminino, que começa na próxima segunda-feira (15), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC). Uma parceria firmada com o Grêmio Xapuriense, time amador do município de Xapuri, no interior do Acre, viabilizou a participação do Leão de Senador Guiomard na competição.

A Adesg tem como técnico Thiago Luiz, 34 anos, que é goleiro profissional e defendeu o Independência no Campeonato Acreano de 2019. O time começou a preparação recentemente e intensificou os treinamentos nesta semana no estádio Álvaro Felício Abraão, em Xapuri, no interior do Acre. – Tem algumas (jogadoras) de Xapuri, a maioria são de Xapuri, algumas de Brasileia, Epitaciolândia, Capixaba, algumas de Plácido de Castro e do Quinari. Estamos trabalhando com elenco não muito grande por conta da logística. Algumas como moram em alguns municípios, não têm como tá aqui direto, mas são meninas que sabem jogar – garante o técnico. Thiago Luiz esteve no comando do Andirá no estadual feminino de 2021. O Morcego, no entanto, acabou sendo o último colocado sem nenhuma vitória após ter tido problemas com a desistência de jogadoras. O treinador quer trilhar um caminho diferente neste ano e garante que o Leão de Senador Guiomard vai brigar pelo título da categoria. – Acredito que nosso trabalho tá mais atrasado que os outros, mas não iremos com um time simplesmente para participar. Nós queremos brigar por algo maior. É claro que vamos jogo a jogo. O elenco da Adesg é formado por 22 jogadoras e boa parte com idades entre 16 e 20 anos, segundo o técnico. O time compõe o grupo B do estadual ao lado Rio Branco-AC, Galvez e São Francisco. Adesg estreia contra o Vasco-AC na próxima segunda-feira, às 16h (do Acre), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC).

