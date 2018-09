Fechando com chave de ouro a programação da Semana da Pátria, a já tradicional corrida de cavalo atraiu centenas de pessoas para a pista de corridas no loteamento Baixa Verde.

A corrida foi feito em duas categorias sendo: Mestiço e Raça, na Categoria Mestiço teve duas baterias e a final onde o competidor de Rio Branco Sr. Valdecir dono do Cavalo Princep ganhou o primeiro Lugar com o Jóquei Miguel de apenas 12, Miguel segundo os organizadores é uma promessa para as competições dessa modalidade.

Já na Categoria raça foi quebrado a hegemonia do Cavalo

Sidorf que a vários anos vem sendo o grande vencedor juntamente com seu proprietário Luiz Hassem.

O grande Vencedor foi o cavalo Quis do proprietário Augusto Araujo que é um precursor dessa modalidade esportiva com cavalos. Quis foi montado pelo jóquei Junior que venceu a prova com um corpo e meio de diferença na linha de chegada.

A prefeitura garantiu uma premiação de 9 mil reais e ainda montou toda a infra-estrutura para a realização do evento que foi realizado em parceria com a Associação de Criadores de Cavalos de Epitaciolândia.

O Prefeito Tião Flores ao fazer a entrega da premiação falou da importância da Corrida de Cavalos para o esporte local e anunciou ainda mais investimentos na modalidade e garantiu uma premiação de 12 mil reais para o ano que vem e a construção de uma pista definitiva com toda infra-estrutura para que os competidores possam ter mais tempo para treinar seus animais.

