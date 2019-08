Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Acre (SSPAC), o radialista já vinha sendo investigado por furto e adulterações de placas.

Após intensa investigação, a Polícia conseguiu prender o radialista Francisco Hélcio Gadelha Alencar, que responde pela alcunha de “Cachorrão”. A prisão em flagrante ocorreu ontem (07) no pátio da Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre). Cachorrão tem 42 anos e é conhecido por usar o bordão “Radialista do Povo”.

Hélcio Gadelha recebeu voz de prisão, no pátio da unidade hospitalar, pela Polícia Militar. Ele estava com duas chaves mestras. Mais segundo a Secretaria de Segurança Pública do Acre (SSPAC), o radialista já vinha sendo investigado por furto e adulterações de placas.

Na Delegacia de Flagrantes (DEFLA), ele teria confessado o crime durante interrogatório. O acusado foi reconhecido como autor do furto de outra motocicleta, de placa JXS 5847, também do Pátio da Fundação Hospitalar. A polícia não deu mais detalhes do caso.

CACHORRÃO E A POLÍTICA

Nas eleições de 2018, o acusado foi candidato a deputado estadual e preso pela Polícia Federal (PF) acusado de comprar votos. Ele não conseguiu se eleger.

