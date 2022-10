Rafaela Silva é bicampeã e Daniel Cargnin bronze no Mundial de Judô

Moussa Diaby e Jeremie Frimpong (duas vezes) fizeram demais gols da partida que deu mais tranquilidade à equipe no Alemão

O Bayer Leverkusen venceu o Schalke 04 na manhã deste sábado (8) e deu um importante passo para fugir de vez da zona de rebaixamento, na 9ª rodada da Bundesliga. O 4 a 0, com gol do brasileiro Paulinho já nos minutos finais, marcou a estreia do técnico Xabi Alonso no banco do Leverkusen.

Além do gol do brasileiro, Moussa Diaby e Jeremie Frimpong (duas vezes) também marcaram na partida que deu mais tranquilidade à equipe no Campeonato Alemão. Agora, o Leverkusen soma 8 pontos, dois a mais que o adversário desta manhã, que justamente abre a zona de eliminatória para o rebaixamento.

Esse foi o primeiro gol do atacante de 22 anos, revelado pelo Vasco, na temporada. Com a chegada do novo treinador, a expectativa é que o brasileiro possa ter mais chances no elenco titular e desista da ideia de ser negociado com outra equipe. Recentemente, o atleta chegou a ser criticado pela imprensa local, rebateu as acusações de que não estava comprometido até ter uma nova chance.

