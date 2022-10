Receita abre na segunda consulta a lote residual do Imposto de Renda

Assessoria de Comunicação da PMAC

Na manhã deste sábado, 22, o Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), gerido pela Polícia Militar do Acre (PMAC), realizou solenidade de juramento à bandeira para os novos alunos, ingressos no ano letivo de 2022. Durante o evento, foram homenageados os estudantes que se destacaram ao longo do ano em cursos, competições de xadrez e esportivas, e nas olimpíadas brasileiras de matemática e robótica.

O juramento à bandeira, ato simbólico em que os estudantes prestaram compromisso ao estandarte do Colégio Militar, foi um momento significativo para os participantes. Nele, os alunos firmaram o compromisso de manterem-se motivados, buscando superar a cada dia os desafios, compreendendo os deveres para com a instituição e a sociedade com a predisposição em cultuar os valores e as tradições da caserna.

Receberam medalhas e brindes os mais de 150 alunos que participaram do campeonato Interclasse do Colégio e dos Jogos Escolares, entre eles competidores de xadrez, natação, corrida, ciclismo e arremesso de dardos, assim como os estudantes que foram destaque estadual e nacional nas olimpíadas brasileira de Robótica e Matemática.

Para a diretora do CMET, major Eliana Maia, além das vitórias o esporte tem um significado mais amplo, que inclui espírito esportivo, disciplina, determinação, coragem, espírito de corpo, camaradagem, autoconfiança e dedicação. “Esperamos que a cada dia nossos alunos tenham oportunidade de crescer, se desenvolver, e ter no esporte mais uma oportunidade para esse crescimento. As homenagens realizadas aqui hoje são uma forma de reconhecer e premiar aqueles que se destacam, para que se sintam motivados a melhorar e estimular os demais”, destacou a major.

O subcomandante geral da PMAC, coronel Atahualpa Ribera, acompanhou a solenidade junto a oficiais e praças da instituição, na presença de alunos, professores e familiares dos agraciados.

