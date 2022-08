Receita Federal abre renegociação de dívidas a partir de 1º de setembro

Roberto Moreira da Silva Filho morreu durante ação do órgão contra madeireiros ilegais no Mato Grosso na sexta-feira (26)

O delegado de Polícia Federal Roberto Moreira da Silva Filho morreu com um tiro na cabeça. A informação foi confirmada pela corporação neste sábado. Moreira participava de uma operação contra madeireiros ilegais no Mato Grosso na madrugada de sexta-feira (26), quando um dos suspeitos teria avançado com o caminhão contra a equipe de investigação. Os policiais revidaram com tiros e um dos disparos, segundo informações da PF, teria ricocheteado e atingido o delegado.



Roberto Moreira usava equipamentos de segurança, como colete balístico, segundo a Polícia Federal, mas o disparo atingiu a cabeça do policial, que não resistiu aos ferimentos.

O delegado atuava como chefe da delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso. A operação, por sua vez, ocorreu no município de Aripuanã, cerca de 1.000 km da capital Cuiabá.

Ele tinha 35 anos, era natural de Brasília e atuava na corporação desde dezembro de 2020. “A Superintendência da PF em Mato Grosso está acompanhando de perto a investigação sobre as circunstâncias da morte. A Polícia Federal expressa suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos enlutados”, informou o órgão em nota.

Circunstâncias

Segundo o R7 apurou, o delegado estava com uma equipe de policiais federais fazendo a abordagem de caminhões de madeireiros que fazem extração ilegal no estado de Mato Grosso. Um dos motoristas, porém, teria se recusado a parar e jogado o veículo contra o grupo de investigadores.

Para evitar que fossem atropelados, os policiais dispararam. Um dos tiros teria ricocheteado e atingido Moreira, que não resistiu aos ferimentos. Não está confirmado se o disparo foi da própria arma do delegado ou de algum outro agente federal.

A reportagem conversou com colegas do delegado federal, que destacaram que ele era dedicado e amava o trabalho na corporação. Em uma postagem nas redes, Moreira divulgou o juramento que fez ao assumir o cargo de delegado. “Juro pela minha honra que envidarei todos os meus esforços no cumprimento dos deveres do policial federal”, publicou à época.

Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, lamentou o caso. “É com imenso pesar que recebi a notícia do falecimento do delegado da Polícia Federal Roberto Moreira da Silva Filho, baleado durante uma operação no Mato Grosso/MT. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Grande perda para a nossa PF”, afirmou Torres.

