Receita Federal no Acre arrecadou aproximadamente R$ 154,2 milhões em junho de 2022

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Diretor- Presidente da SANEACRE, Ítalo Lopes e o Gerente Erisson Cameli, anunciarounesta quinta- feira, 21, ampliação da Rede de Distribuição de água, garantindo água na torneira para os moradores do José Rabelo.

Com parceria firmada, a prefeitura espera atender os anseios da comunidade José Rabelo, para levar mais dignidade aos moradores, uma vez que a água é essencial. O investimento, na ordem de 150 mil reais de insumos para a comunidade, e contrapartida de aproximadamente 80 mil reais do município de Brasiléia para que a comunidade seja contemplada, com instalação de aproximadamente 100 unidades nas residências.

A prefeita Fernada Hassem destaca a importância dessa conquista para Brasiléia. “Estamos com uma noticia excelente para compartilhar com a comunidade de Brasiléia, sobretudo com os moradores do José Rabelo, onde estamos há muito tempo pleiteando e buscando atender os anseios da comunidade local, todos sabem desta luta que é de muitas mãos, onde estamos buscando garantir água na torneira para as famílias do José Rabelo, levando dignidade e vida para os moradores da comunidade, estamos muito felizes por que água e vital e estaremos garantindo isso para aquela população”, disse a gestora.

O Diretor- presidente da SANEACRE , Ítalo Lopes, destacou a importância da parceria. ” Esse é momento de coroação do trabalho de parceria, onde a equipe do SANEACRE do município buscou dar todas as condições para que possamos captar e tratar água suficiente para todos os moradores de Brasiléia, que só se tornou possível em função da parceria entre governo do estado e prefeitura, ode estamos sempre com importantes tratativas para que toda população tenha aceso à água em suas casas”, ressaltou.

O Gerente da unidade Local, Erisson Cameli falou sobre a importância da cooperação entre o Estado e o município. “Agradecemos o investimento que o governo do estado vai fazer através da SANEACRE, a parceria sempre muito fundamental da prefeitura através da prefeita Fernanda, eu tenho uma honra de estar ao lado de uma prefeita que nunca mediu esforços, assim como o secretário de obras Lima que nessas missões que nos é dada temos tido muito sucesso, e com certeza vamos atender a comunidade. Iremos causar uns transtornos de umas duas semanas, mas pedimos a paciência de todos, porque é por um bom motivo onde em breve estaremos comemorando a chegada da Rede d’água no bairro”, finalizou Erisson Cameli .

