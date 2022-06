Receita Federal no Acre recebeu um total de mais de 94 mil declarações do imposto de renda 2022

Entrega superou as expectativas

A Receita Federal informa que até às 24 horas desta terça-feira (31/05), fim do prazo de entrega, foram recebidas, em todo o país, 36.322.912 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-calendário 2021.

No estado do Acre, o total de 94.293 contribuintes entregaram a declaração. Já na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.692.212 contribuintes cumpriram a obrigação Federal.

A expectativa no estado do Acre, que era de que 86.764 declarações fossem enviadas, foi superada. De acordo com o Superintendente da Receita Federal na 2ª Região Fiscal, Severino Cavalcante de Souza, grande parte desse quadro se deve às facilidades que existem hoje para as pessoas fazerem o procedimento, como o uso dos aplicativos para tablets e smartphones, a declaração pré-preenchida; além da prorrogação do prazo.

A partir de agora quem estava obrigado a entregar a declaração e não o fez até o fim do prazo estará sujeito a multa. O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega e o contribuinte terá 30 (trinta) dias para pagar a multa. Após este prazo, começam a correr juros de mora (taxa Selic).

Clique aqui para acesso à apresentação da coletiva de encerramento do Programa do Imposto de Renda 2022, realizada ontem às 17h.

Se ainda restarem dúvidas, acesse o perguntão.

