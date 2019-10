A gerencia do hospital regional Wildy Viana localizado na cidade de Brasiléia, através do diretor geral Janildo Moraes Bezerra, juntamente com a gerente administrativa jurema Cinthya Feijó da Silva e da gerente de assistência Joelma Santos Pontes, estiveram na Inspetoria da Receita Federal em Epitaciolândia, para receber uma doação de mercadorias do órgão.

Segundo foi informado, o ato de destinação de mercadorias que está registrada sob o número 230100/00017/2019, quase mil mercadorias que foram frutos de trabalho de fiscalização, foram entregues pelo chefe substituto da Receita Federal Leonardo Castro na tarde desta quinta-feira, dia 24.

Cerca de 300 cobertores; 50 garrafas térmicas, cadeados escovas de dentes, abajures, alicates, chaves de fenda, roupas, bombas de ar e outros, estão na lista dos produtos doados ao hospital que serão uteis no dia-dia.

“Hoje é uma dia de muita satisfação e de realização pessoal e profissional, que vem coroar uma etapa importante do trabalho árduo que nossa equipe vem fazendo, desde que assumimos a gestão do hospital. A entrega destas mercadorias só foi possível porque eu e o Doutro Rodrigo, fizemos várias visitas à delegacia da Receita Federal, afim de que essa parceria fosse bem sucedida. Agradecemos Muito”, destacou.

Toda a mercadoria foi levada para o hospital com o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre.

