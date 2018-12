O sitio ac24horas descobriu que o governo do Acre, que estava juntando todos os recursos disponíveis a duras penas para tentar garantir o pagamento do 13º dos servidores públicos, teve uma surpresa positiva ao consultar o seu caixa na manhã desta terça feira, 25. Foi realmente um presente de Natal. Na conta um depósito único de R$ 104 milhões, elevando o valor arrecadado durante todo o mês para R$ 217 milhões.

Este recolhimento foi fruto de conversas da equipe econômica do atual governo. Nos bastidores as equipes de Sebastião Viana [que está saindo] e de Gladson [que está entrando] disputavam o depósito dos valores com uma grande empresa pestadora de servicós. Os comandados de Gladson queriam que o recolhimento deste valor de ICMS só fosse feito a partir de janeiro. Mas a situação de emergência do atual governo falou mais alto.

Os valores totais arrecadados de ICMS [até o dia 24/12 217] para os cofres do Estado somam R$ 217 milhões. Só do recolhimento de uma empresa – R$ 104 milhões – feito no apagar das luzes, o Estado ficará com R$ 78 milhões e o restante, R$ 26 milhões, será a parte constitucional de distribuição entre os municípios.

