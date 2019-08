Revendedores de gás alegam que até agora as distribuidoras não passaram nada sobre a redução e o repasse no preço aos consumidores depende do valor lançados pelas distribuidoras

O preço do gás de cozinha nas regiões do Acre ainda não baixou, mesmo após anúncio da Petrobras na última sexta-feira, dia 2, de que o valor iria diminuir cerca de 8,17%.

A diminuição no custo passaria a valer a partir da ultima segunda-feira, 5, mas até agora, nenhum morador da capital notou a baixa no preço.

“Esse é o problema, pode baixar o preço nas refinarias que aqui não chega nunca. Não dá para entender”, reclamada Maria Soraia, que vende café da manhã no bairro Nova Esperança e utiliza o gás de cozinha todos os dias para trabalhar. “É gás e gasolina, se aumentar, rapidamente o aumento chega aqui, agora se baixa o preço, a gente nunca vê essa baixa”, diz o cliente de Soraia, o autônomo Raimundo da Costa, de 52 anos.

____________

A redução de 8,17% anunciada pela Petrobras compreende botijas de até 13 quilos. Hoje, o preço varia de R$ 60 até R$ 80 na capital acreana.

____________

Revendedores de gás alegam que até agora as distribuidoras não passaram nada sobre a redução e o repasse no preço aos consumidores depende do valor lançados pelas distribuidoras e, consequentemente, as revendedoras.

Enquanto isso, os acreanos seguem na esperança de ver a redução no valor do gás de cozinha. “A gente espera que realmente baixe”, diz Maria Soraia.

Comentários