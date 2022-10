Reeleito, Gladson diz que vai lutar pela reeleição de Bolsonaro e fala em gratidão ao povo do Acre

Acompanhado de sua mãe, dona Linda Cameli, e de assessores, o governador Gladson Cameli falou ao Notícias da Hora na área externa do aeroporto de Rio Branco, onde também foi recebido por alguns militantes, logo após chegar de Cruzeiro do Sul e desembarcar no hangar do Ciopaer, no início da noite deste domingo (2). A primeira palavra citada pelo governador foi “gratidão”.

“A minha primeira mensagem é de agradecimento ao povo do Acre. Quero agradecer aqueles que acreditaram, que me reelegeram no primeiro turno para que a gente possa dar continuidade a um trabalho respeitando as opiniões, as famílias, governar para todos sem perseguir. Quero melhorar a vida do povo acreano”, afirmou.

Cameli falou em corrigir erros e continuar trabalhando com humildade.

“O político que ainda não entendeu o recado das urnas eu venho dizendo: o povo é muito sábio. Vou continuar corrigindo o que precisa corrigir e continuar fazendo o que precisa ser feito. Aos servidores do Estado, minha gratidão; ao seu Manoel da zona rural, à dona Francisca da Seis de Agosto.”

Sobre a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno das eleições presidenciais com o candidato Lula (PT), Gladson disse que vai trabalhar pelo atual presidente, a quem tem gratidão.

“No que depender da gente aqui, do nosso esforço, nós vamos até o último minuto para tentar conquistar o voto para que o presidente seja reeleito, porque eu sou grato. Tenho gratidão. Gratidão é o meu sobrenome e muitas coisas que nós fizemos foi com apoio do presidente da República”, concluiu.

