Temperatura mínima será de 13ºC e a máxima de 36ºC

Predomínio de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas, na região Norte. Essa previsão é mais intensa no Amazonas e Roraima. Neste domingo (23), tempo nublado com pancada de chuva isolada no Amapá. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Pará. Parcialmente nublado a nublado no Acre. Claro a parcialmente nublado com períodos de nublado no Tocantins e Rondônia.

Na região, a temperatura mínima será de 13ºC e a máxima de 36ºC.

A umidade relativa do ar fica entre 20% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

