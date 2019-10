O pesquisador meteorológico do sitio otempoaqui.com, Davi Friale, informou como poderá ser o final de semana na regional do Alto Acre e no Estado. Segundo ele, o final de semana será de tempo abafado com possibilidades de chuva.

Para a regional do Alto Acre, não será diferente com possibilidades de temporal em algumas localidades.

Veja previsão:

PREVISÃO DO TEMPO PARA SÁBADO (12/10/2019)

Previsão de tempo específica para o Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru, mas, antes, leia algumas rápidas informações.

FIM DE SEMANA QUENTE, COM CHUVAS

Este fim de semana, até segunda-feira (14/10/2019), o tempo quente e abafado, com chuvas pontuais, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias, vai predominar no Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

CALOR EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL

Tempo bom, quente e seco retorna, neste fim de semana, a Goiás, Distrito Federal e parte de Mato Grosso, mas podem ocorrer chuvas rápidas e pontuais em algumas áreas.

MÁXIMAS DESTE ANO, ATÉ O MOMENTO

As maiores temperaturas de 2019, até o momento, são:

– em Rio Branco (Acre), 36,4ºC, no dia 8 de setembro, sendo a maior temperatura dos últimos dois anos;

– em Cruzeiro do Sul (Acre), 36,6ºC, no dia 19 de setembro;

– no Acre, 37,4ºC, em Brasileia e Epitaciolândia, no dia 17 de setembro, superando o recorde anterior de 37,1ºC, registrado em Santa Rosa do Purus e no Parque Estadual do Chandless, no dia 16 de setembro;

– no Brasil, 42,9ºC, em Coxim (Mato Grosso), no dia 15 de setembro, superando o recorde anterior de 42,5ºC, registrado em Poxoréu (Mato Grosso), nos dias 5 e 12 de setembro.

MÍNIMAS DESTE ANO, ATÉ O MOMENTO

As menores temperaturas de 2019, até o momento, são:

– em Rio Branco (Acre), 9,2ºC, no dia 5 de agosto;

– em Cruzeiro do Sul (Acre), 13,7ºC, no dia 6 de agosto;

– no Acre, 5,8ºC, em Epitaciolândia e Brasileia, no dia 5 de agosto;

– no Brasil, -8,1ºC, em Itatiaia (Rio de Janeiro), no dia 8 de julho.

MENOR UMIDADE DO AR DO ANO, ATÉ AGORA:

– Rio Branco, 17%, no dia 5 de agosto;

– Acre, 15%, em Brasileia, Epitaciolândia e Santa Rosa do Purus, no dia 5 de agosto.

VENTO MAIS FORTE DO ANO, ATÉ AGORA, NO ACRE:

– Em Rio Branco, rajadas de 60km/h, no dia 4 de setembro;

– No Acre, rajadas de 84,6km/h, em Feijó, no dia 20 de setembro (novo recorde).

Accesse: https://otempoaqui.com

