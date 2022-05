Reintegração de Posse: Igreja deve devolver imóvel para imobiliária por ter mais de cinco anos de dívida

O deputado Neném Almeida (Podemos), descobriu nos últimos dias que possui três hérnias de disco – doença sem cura e decidiu que deverá realizar os tratamentos sem precisar suspender as atividades parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Segundo o parlamentar, há vários meses vem sofrendo com dores na costa. No início imaginou se tratar de um mal jeito dado na prática do futevôlei, esporte que pratica na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Rio Branco. Entretanto, com o passar do tempo as dores não diminuíram, pelo contrário, aumentaram. “No início, há vários meses atrás, houve um desconforto, nem chegava a perceber. Mas há algumas semanas atrás, isso agravou. Passei a sentir fortes dores na lombar e também no braço esquerdo. Dependendo da minha posição, não conseguia suportar. Não desejo para ninguém” comentou o parlamentar.

Almeida descobriu que possui três hérnias de disco, uma entre a C4 e C5, outra entre a C5 e C6, e a terceira entre a C6 e C7 – sendo está a mais grave. Orientado por seu médico, o parlamentar suspendeu as atividades físicas e passou a se concentrar nas fisioterapias, que passaram a ser constantes. “Sou uma pessoa temente a Deus, receber a notícia de possuir três hérnias de disco foi assustador, especialmente quando soube que esse tipo de doença não tem cura, é apenas o tratamento para amenizar as dores, mas como tudo em minha vida, está entregue nas mãos de Deus. O que mais me preocupa no momento é poder estar presente na vida das minhas filhas e continuar meu trabalho na Assembleia, assim como o próximo”, comentou em tom bastante otimista.

