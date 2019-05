A Relíquia de São Francisco chegou ao Acre trazida de Manaus na madrugada desta segunda, 27, e segue na noite de hoje para Cruzeiro do Sul. A programação em torno da Relíquia, pertencente à Ordem Franciscana Secular (OFS), começou hoje e vai até o dia 17 de junho no Acre com visitas a Senador Guiomard, Vila Campinas, Brasileia, Xapuri, Assis Brasil, Cobija (Bolívia). O ponto alto da passagem da relíquia no estado acontece no dia 15 de junho com a romaria diocesana rumo ao Centenário Santuário São Francisco de Assis, em Brasileia.

Entre os locais de visitação nesta segunda-feira, a imagem foi levada à Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet) pelo ministro da Ordem Franciscana Secular de Rio Branco, Narciso Candido, e pela vice-ministra, Laudicéia Gomes, da Ordem Francisca Secular da Regional Norte, entre outros responsáveis pela organização da romaria.

Para a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, é importante valorizar manifestações como esta, pois fortalecem a crença das pessoas e fomenta o turismo religioso no estado. “Eu tive o prazer de receber a relíquia na nossa secretaria. Os funcionários católicos, devotos de São Francisco, se reuniram em torno da relíquia e foi um momento de muita emoção”, diz.

A relíquia de São Francisco de Assis percorre o país em peregrinação desde 2015 e tem previsão de término em 2021, quando deverá ter visitado todas as fraternidades de todos os estados do Brasil em comemoração ao Jubileu de 800 anos da Ordem Franciscana Secular. A relíquia contém dois objetos enviados de Assis, na Itália: a imagem de São Francisco, presente da cúria geral dos Frades Menores Capuchinhos e um fragmento de osso do fêmur, ofertado pela cúria geral dos Frades Menores Conventuais.

O apostolado franciscano se baseia nos princípios da caridade, paz, justiça e ecologia. O tema da romaria no Acre é “Como Igreja de Rio Branco, caminhamos com São Francisco para uma Ecologia Integral”. O evento religioso tem na programação, ainda, a Celebração de Pentecostes e os 20 anos de sagração do bispo Don Joaquín Pertinez. No dia 17 de junho, a relíquia segue para Porto Velho.

