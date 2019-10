Além da questão ambiental e ecológica, o Sínodo também aborda várias questões pastorais como, por exemplo, possibilidades de novos caminhos para a evangelização.

Além dos bispos Dom Joaquim Pertiñez, de Rio Branco, e Dom Flavio Giovanele, de Cruzeiro do Sul, o Vaticano convocou a freira acreana Maria Nova de Aguiar Bezerra para participar do Sínodo da Amazônia, que será realizado a partir do dia 6 de outubro, em Roma.

A Irmã Nonata faz parte da Congregação das Irmãs de Notre Dama e é militante da Unanima Internacional, uma ONG sediada nos Estados Unidos com assento na ONU. Ela vai participar do painel “Amazônia: Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral”.

A notícia foi comemorada pelos fiéis e membros da Igreja Católica no Acre. É o que conta o padre Massimo Lombardi, pároco da comunidade São Marcos, na Cidade do Povo.

“Essa notícia nos enche de muita alegria porque além dos dois bispos que têm direito de participar do Sínodo, também há a Irmã Nonata. Ela representa o povo de Deus, as religiosas que se dedicam aos povos da Amazônia”, comentou Lombardi.

O padre da Cidade do Povo explica que o evento é uma forma de o Papa Francisco ouvir todas as comunidades, sobretudo as que habitam a Amazônia.

“No Brasil, 80 mil comunidades responderam ao Papa perguntas sobre a sua situação social, ambiental, economia e pastoral de modo geral. O Sínodo tem uma parte pastoral e uma parte ecológica. Seja os dois bispos ou a irmã, eles representam o povo de Deus das comunidades de base da nossa região acreana”.

“O Sínodo vai refletir o Ministério Sacerdotal. Se tem um caminho para multiplicar os ministérios, os padres, se é possível encontrar uma saída para que homens e mulheres possam fazer parte desse trabalho pastoral, além de padres. Tudo isso será discutido. Vamos aguardar os resultados”.

O Sínodo para a Amazônia será realizado em Roma de 6 a 27 de outubro

A reportagem é de Luis Miguel Modino.

A Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos anunciou que o Papa Francisco convocou a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica de 6 a 27 de outubro de 2019.

O comunicado foi feito no primeiro dia do Seminário “Rumo ao Sínodo Especial para a Amazônia: dimensão regional e universal”, que por três dias reúne no Vaticano representantes da Igreja Católica e especialistas em diferentes áreas, em uma tentativa de encontrar juntos respostas adequadas aos grandes desafios pastorais e sociais da região Pan-Amazônica.

Antes do início dos trabalhos, o Papa Francisco recebeu em audiência os representantes da Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM. Ao sair da reunião, o Presidente, Cardeal Cláudio Hummes, em declarações a Cristiane Murray, do Vatican News, destacou a importância do seminário, “realmente é muito importante porque estamos preparando agora já mais de perto o Sínodo”.

Uma vez que tem sido encerrada a fase de consulta, que recolheu valiosas informações em todos os cantos da região Pan-Amazônica, que nos próximos dias serão entregadas à Secretaria do Sínodo, o seminário é uma oportunidade para “fundamentar cientificamente, teologicamente, biblicamente, culturalmente”, segundo o cardeal Hummes, tudo o que foi exposto nos diferentes eventos pré-sinodais realizados.

Ao mesmo tempo, o cardeal brasileiro reconhece que este evento “universaliza cada vez mais o próprio Sínodo, que deve ser também universal, mas em primeiro lugar diretamente para a Pan-amazônia”.

O tema do Sínodo é “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”, apresentando uma série de desafios para o futuro da Igreja Católica e da própria Amazônia. Pouco a pouco as reações vêm aparecendo tanto dentro da própria Igreja quanto no universo político e social da região. Como em qualquer tentativa de estabelecer novidades e defender os direitos dos mais pobres, isso causa desconforto em alguns setores.

Nos novos caminhos para a Igreja, como foi refletido em muitos dos momentos do processo de escuta realizado até agora, pode ser colocado em destaque o tema dos ministérios, o papel das mulheres, a celebração dos sacramentos nas comunidades mais distante, especialmente a Eucaristia, ou a presença eclesial nessas comunidades.

Se falamos de ecologia integral, presente no ensinamento do Papa Francisco desde a Encíclica Laudato Si’, o incentivo desta dimensão se choca com a exploração desmedia dos recursos naturais que muitas grandes empresas, apoiadas pelos governos, estão realizando na Amazônia, causando estragos ecológicos e o sofrimento dos povos, especialmente dos indígenas, cada vez mais afetados por uma economia que mata e destrói tudo o que ao longo dos séculos têm sido preservado.

O que e Sínodo

Coordenadora da Pascom de Uberaba cria história em quadrinhos sobre o Sínodo para a Amazônia

Assessoria Arquidioceses e Dioceses

Uma das coordenadoras da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Uberaba, Amanda Oliveira, desenvolveu uma História em Quadrinhos a respeito do Sínodo para a Amazônia. “Resolvi desenhar e simplificar o Sínodo para a Amazônia para que todos possam entender e não partilhar de fake news”, informa Amanda.

A história foi divulgada esta semana e já teve grande repercussão, além da aprovação do arcebispo metropolitano de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, o presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação – CEPAC, Dom Joaquim Mol, elogiou a História em Quadrinhos durante um evento na PUC Minas.

O portal Catequese Hoje também disponibilizou a história em sua página. “Nosso Agradecimento a Pascom da Arquidiocese de Uberaba (MG) por nos autorizar o uso do material em nosso site”. A Pascom da Arquidiocese de Uberaba tem como assessor espiritual mons. Valmir Ribeiro.

O Sínodo para Amazônia

No mês de outubro, o Papa Francisco vai colocar a Pan-Amazônia no centro das atenções da Igreja, com o Sínodo para a Amazônia. Serão 22 dias de debates acerca do tema: ‘Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral’.

O Papa reunirá no Vaticano, entre os dias 6 e 27 de outubro, bispos dos nove países que abrangem a região Pan-Amazônica. Desse território, em números arredondados, 67% pertence ao Brasil, 13% ao Peru, 11% à Bolívia, 6% à Colômbia, 2% ao Equador e 1,1% à Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.

O anúncio do Sínodo aconteceu no dia 15 de outubro de 2017, na Praça São Pedro, em Roma, logo após a canonização dos protomártires brasileiros de Cunhaú e Uruaçu e de dois adolescentes indígenas mexicanos mártires.

“Acolhendo o desejo de algumas Conferências Episcopais da América Latina, assim como ouvindo a voz de muitos pastores e fiéis de várias partes do mundo, decidi convocar uma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região Pan-amazônica. O Sínodo será em Roma, em outubro de 2019. O objetivo principal desta convocação é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do Povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno, também por causa da crise da Floresta Amazônica, pulmão de capital importância para nosso planeta. Que os novos Santos intercedam por este evento eclesial para que, no respeito da beleza da Criação, todos os povos da terra louvem a Deus, Senhor do universo, e por Ele iluminados, percorram caminhos de justiça e de paz”, afirmou o Papa em seu discurso.

