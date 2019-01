O desmate é o grande problema no entorno a partir das estradas clandestinas.

Há quatro anos a Reserva Extrativista Chico Mendes se mantém na lista das dez áreas protegidas mais ameaçadas da Amazônia. Em 2012, a resex ocupava a segunda colocação no ranking então liderado pela Floresta Nacional do Jacamim, no Pará.

Em 2016, a reserva está na 10ª colocação na escala que tem como mais crítica a Área de Proteção Ambiental (APA) Leandro, no Tocantins.

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), mapeou uma forte ameaça às áreas protegidas: a construção desordenada de estradas na região Norte está ameaçando e pressionando fortemente essas unidades. Apesar de exercerem um papel fundamental para frear o avanço de estradas, as APs não impedem que esses vetores causem danos no entorno e dentro dessas áreas. O Imazon identificou e mapeou estradas não oficiais em APs da Amazônia com maior ameaça e pressão a partir dos alertas de desmatamento do Sistema de Alerta de Desmatamento com dados de 2015 a 2016 para fazer o ranking das mais ameaçadas. O desmate é o grande problema no entorno a partir das estradas clandestinas.

