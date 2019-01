De acordo com o apurado, em todo o Acre, o desmatamento aumentou 4%

EVERTON DAMASCENO, DO CONTILNET

Os dados do Boletim do Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) apontam que a Reserva Extrativista Chico Mendes foi uma das unidades de conservação mais desmatadas em novembro de 2018.

_____________

A reserva extrativista tem uma área de 970.570 hectares no estado do Acre. É administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

_____________

A Reserva Extrativista Chico Mendes é uma unidade de conservação federal do Brasil categorizada como reserva extrativista e criada por Decreto Presidencial em 12 de março de 1990 numa área de 970.570 hectares no estado do Acre. É administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com o apurado, em todo o Acre, o desmatamento aumentou 4%. Foram derrubados 287 quilômetros quadrados de floresta (ou 28.700 hectares).

Comentários