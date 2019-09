Vai acontecer neste final de semana na fronteira, precisamente no Restaurante e Pizzaria A Palhoça, localizado na cidade de Brasiléia, o 1º Moto Fest, que tem como finalidade, promover encontro entre amigos e amantes da boa música nacional e internacional.

Segundo o gerente, Renato Oliveira, o encontro terá participação de bandas e grupos de moto clube da capital e da fronteira, e está aberto para todos aqueles que pareciam um bom rock. “Quero agradecer aos apoiadores desse evento. Acontecerá neste dia 7 de setembro, a partir das 21 horas e todos estão convidados”, disse.

Em tempo o estabelecimento vem sempre renovando em atividades musicais, encontros entre amigos, entre outros eventos no decorrer do ano. Já são cerca de 15 anos em atividades na fronteira e sempre renovando, oferecendo um espaço eclético com muita gastronomia.

Neste evento, a banda The Classic será uma das atrações, acompanhado da banda de Renato Oliveira, onde promete ser um grande encontro de talentos. Segundo o proprietário Júnior, “quem for, com certeza será uma noite para ficar na memória. Será um grande encontro entre amigos e estamos felizes em poder ofertar esses momentos aqui em nosso estabelecimento”, destacou.

Veja clipe da Banda The Classic

