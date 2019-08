Foi localizado no dia desta sexta-feira, dia 23, no interior do município de Sena Madureira, no ramal do Terçados, um corpo de um homem dentro de uma cova rasa. Marcos Frank, delegado titular, esteve no local após receber informações.

Segundo foi informado, a vítima seria um homem identificado pelo nome José Francisco Oliveira de Araújo. O trabalho de localização e resgate dos restos mortais, se pode concluir que a morte foi brutal, uma vez que teve a garganta cortada e as pernas separadas do corpo.

José pode ter sido assassinado cerca de 45 dias atrás, levando a crer que pode ser mais um acerto de contas entre grupos rivais de facções. Os restos mortais foi resgatado e levado para o IML, onde passará por exames cadavérico e de algum familiar que possa identificar e reclamar o corpo para realizar o enterro.

As investigações estão em aberto, na tentativa de identificar os envolvidos nesse crime e leva-los para um julgamento. Caso ninguém reclame o corpo, José poderá ser enterrado como indigente dentro de um prazo estabelecido.

Veja vídeo (Se aconselha cautela e impróprio para menores).

