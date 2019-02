Educação: A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou na tarde desta segunda dia 02, a cerimônia de posse dos Gestores Escolares democraticamente eleitos no final no ano passado que vão gerir as escolas da rede de ensino municipal no quadriênio 2019/2022.

Educação 2: A eleição para escolha dos novos Gestores e coordenadores aconteceu no dia 30 de novembro de 2018, tendo a participação de alunos maiores de 12 anos, pais ou responsáveis, professores e funcionários. Antes do processo eleitoral foi formada uma Comissão Coordenadora Municipal por membros da SEMED, CMEE e SINTEAC, que avaliaram e acompanharam todo o processo eleitoral para a escolha dos dirigentes das escolas municipais.

Ruas: A prefeitura através da Secretaria de Obras vem realizando serviços paliativos de tapa buracos em algumas ruas com asfalto frio, os serviços segundo o prefeito é apenas um paliativo para amenizar os problemas nas ruas principais causados pelas fortes chuvas, afirmou ainda que no inicio do verão fará uma operação tapa buracos com asfalto usinado em todos os bairros.

Maio Ambiente: a Secretária de Meio Ambiente e Turismo vem acompanhando de perto a situação das cheias do Rio Acre e Bahia, Segundo Ivan Ferreira, o plano de contingência das cheias está pronto e já foi encaminhado para todos os setores pertinentes, e que a prefeitura está preparada caso aconteça algum sinistro ou cheias que possa desabrigar famílias, por enquanto o rio apresenta vazante e não há risco de alagação. salientou o secretário.

Cultura: O Prefeito Tião Flores recebeu nesta quinta dia 07, em seu gabinete representantes da Associação da Juventude, a pauta foi sobre a realização de atividades culturais voltadas para jovens, ficou acertado que haverá uma reunião para definir um calendário de atividades culturais, dentre elas um Festival de Quadrilhas. O prefeito garantiu apoio às atividades e aos fazedores de cultura do município.

Saúde: Nesta sexta dia 08, aconteceu mais uma reunião com setores da saúde para a criação de uma sala de situação de combate e controle da dengue, participaram da reunião além do prefeito Tião Flores e equipe, representantes de Basiléia e Técnicos da SESACRE.

Saúde 2: Segundo a Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde do Estado Gloria N. da Silva, essas ações em parceria com os três municípios sendo Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija e de grande importância para o combate e controle da dengue, e a conscientização da população e fundamental.

