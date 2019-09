Campeonato Brasileense de Futsal definiu os vencedores nas categorias Máster, 1ª e 2ª Divisão

Texto: Raylanderson Frota

Após 108 dias de realização o Campeonato Brasileense de Futsal 2019 chega ao fim, consagrando dessa vez os campeões das categorias máster, da 2ª e 1ª divisão. O palco das disputas foi o Ginásio Poli Esportivo Eduardo Lopes Pessoa, onde a Prefeitura de Brasileia por meio da Gerencia Municipal de Esportes realizou o melhor campeonato de futsal acreano.

A competição contou com a participação de 60 equipes divididas nas categorias: Sub-11, Sub-14, Sub-17, Feminino, Máster, 2ª divisão e 1ª divisão. Na noite de quinta-feira (12), os responsáveis pelo espetáculo e fazer a alegria da torcida presente foram ORIENTE x DHARMA no máster, na 2ª divisão CSKA x REAL LIBERDADE e o jogo mais esperado da noite foi JARAGUÁ x REVOLUÇÃO na 1ª divisão.

A Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, esteve presente nas partidas e parabenizou toda a comissão organizadora e agradeceu a participação e empenho dos atletas e do público em todos os jogos. “Eu não tenho duvida que o campeonato de futsal de Brasileia seja o melhor do Acre, me enche de orgulho ver a casa cheia, ver o público cantando o hino do município com empolgação, ver as famílias reunidas para assistir os jogos, meu sentimento nesse momento é de gratidão. Aproveito para agradecer a equipe da gerencia de esportes que esteve presente durante todos os jogos fazendo essa linda festa”, destacou Fernanda Hassem.

Estiveram presentes no evento a Deputada Estadual Maria Antonia, Vereadores Edu Queiroz, Rozevet Honorato e Marquinhos Tíburcio. Os grandes campeões da noite foi o time Oriente na categoria máster, Real Liberdade na 2ª divisão e Revolução da 1ª divisão.

