Revolução vence, se recupera de derrota na estreia e altera tabela do Brasileense de Futsal 2019

Triunfo por 8 a 6 sobre o Ressaca, na terça-feira (11), no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, deixa Revolução com três pontos, e vivo na competição

Da redação com Marcus José

Jogo mais esperado da semana, segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileense de Futsal, elite do futsal de Brasileia, na noite de terça-feira (11), no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, movimentou a fronteira. No duelo entre as duas equipes favoritas na competição, o Revolução levou a melhor sobre o Ressaca por 8 a 6 e embolou a disputa por pontos no Brasileense de futsal 2019.

Com o triunfo, o Revolução soma seus primeiros três pontos e se iguala aos seletos que já pontuaram. A derrota estacionou o Ressaca pela briga pela classificação, das 9 equipes da primeira, só 4 vai para o mata-mata.

O municipal de futsal tem sequência nesta quarta-feira (12), quinta-feira, dia (13), e sábado (15) com a sequencia da segunda rodada, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa. Às 19h.

