Ricardo Oliveira cogita novo técnico de ‘identificação com o clube’ para assumir o Santos

Alvinegro praiano caiu no ‘grupo da morte’ do campeonato, com Red Bull Bragantino

Nesta terça-feira (1º), foi realizado o lançamento do Paulistão 2023, e Ricardo Oliveira foi um dos convidados de honra para participar da cerimônia. O ex-jogador comentou o futuro do Santos, o último clube paulista em que jogou. “Vejo que para assumir o Santos precisa ter identificação com o clube e com a torcida, alguém que conheça a história do Santos”, disse Ricardo.

O campeonato, que vai para sua 122ª edição, começa em 15 de janeiro e termina em 9 de abril, dia da grande decisão. A Record TV, mais uma vez, transmite o torneio de forma exclusiva na TV aberta.

Ricardo Oliveira aproveitou o acesso da Portuguesa para relembrar a trajetória no clube paulista. “Fico muito feliz de ver a Lusa de volta, retomando o caminho vitorioso. O clube e a torcida da Portuguesa merecem essa retomada”, afirmou o ex-jogador.

Sobre o Santos, o jogador reconhceu o momento complicado que vive o ex-clube e projetou as expectativas para o campeonato estadual. “É um grupo forte, sim, mas o Santos sabe se reiventar em situações como essa, e a torcida também vai junto com o time”, analisou o ex-jogador.

Pelo sorteio, o Santos caiu no Grupo A, ao lado de RB Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários