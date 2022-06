Richarlison é denunciado por conduta imprópria com sinalizador

O lateral-esquerdo do Rio Branco-AC, Johnson Chukwunonso Ifeka, 21 anos, foi convocado para defender a seleção nigeriana sub-23. O Estrelão recebeu ofício da Federação Nigeriana de Futebol com pedido de liberação do jogador no início desta semana. (Veja o documento na íntegra no fim do texto)