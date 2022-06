Rio Acre atinge marca histórica durante verão amazônico na fronteira

Um acidente fatal foi registrado no final do dia desta sexta-feira, dia 10, envolvendo uma mulher de nacionalidade boliviana, que morreu no local após a moto cair na frente de um ônibus escolar na avenida Amazonas, em frente ao estádio de futebol de Epitaciolândia no momento que chovia muito.

A mulher sofreu um afundamento com múltiplas fraturas no rosto da mulher que não resistiu aos ferimentos. Mesmo com a chegada de uma equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão, realizaram os primeiros procedimentos no local e a conduziram para o hospital, mas, nada puderam fazer para salvar a vida da vítima.

A mulher foi identificada como Dinny Rojas Valdivia, de 34 anos de idade, residente da cidade de Cobija, capital de Pando no lado boliviano. O caso foi registrado no 5º Batalhão da Polícia Militar, que está apurando os fatos e preparando o relatório do acidente.

A queda da moto foi registrada pelo sistema de segurança, mostra a passagem do ônibus e momento em seguida quando a mulher já caindo na rua. Não se sabe ao certo o que pode ter acontecido e somente com o depoimento do motorista que parou logo em seguida.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários