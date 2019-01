Depois de subir cerca 1,30cm em cerca de 12 horas, o rio Acre começa a dar sinal de parada na tarde desta quarta-feira, dia 16. Por volta das 15 horas, foi possível registrar o nível de 7,22cm nas réguas localizadas na cidade de Epitaciolândia, onde tem uma estação de monitoramento. Podendo chegar até 7,60cm até o início da noite.

Em Assis Brasil, foi registrado que o nível passou poucos centímetros de 8 metros nesta terça-feira (15), mas já deu sinal de vazante. Segundo o pesquisador Davi Friale, do blog Tempo Aqui, estará ocorrendo até o dia 19 do mês em curso, chuvas diárias que, muitas vezes, poderão ser intensas, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, na Bolívia e no Peru.

Até esta quarta-feira, o nível registrado foi o maior até o momento na fronteira, em relação aos anos anteriores. O nível de alerta é 9,80cm e a cota de transbordamento é de 11,40cm.

Já para a capital do Acre, Rio Branco, o nível já ultrapassou os 13 metros, alcançando a cota de alerta.

