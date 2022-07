Rio Branco-AC acerta contratação de zagueiro ex-Primavera-MT para sequência da Série D

Prata da casa, zagueiro de 24 anos viralizou durante a semana ao postar vídeo no Ninho do Urubu

Figura conhecida de rubro-negros que acompanham as divisões de base, o zagueiro Rafael Santos voltou a treinar no Ninho do Urubu após dois anos no futebol do Chipre, onde defendeu o Apoel. O novo visual, porém, o fez viralizar nas redes, e torcedores o compararam a Virgil Van Dijk, do Liverpool, um dos melhores jogadores do mundo e colega de posição de Rafael.

– Acho que temos algumas semelhanças sim (risos). É uma grande referência que tenho no futebol, já que estamos falando de um dos melhores zagueiros do mundo. Não só para mim, mas para muitos outros jovens – afirmou o jogador de 24 anos.

Terminado o empréstimo ao Apoel, Rafael Santos tinha férias até o último dia 30, mas pediu à direção do Flamengo – e foi atendido – para voltar a treinar a partir da segunda metade de junho. A solicitação foi feita com o intuito de terminar a recuperação da grave lesão ligamentar sofrida no joelho direito durante jogo contra o Apollon Limassol, pela terceira rodada da Liga Cipriota, em 19 de setembro de 2021.

– Já estou na fase final da minha recuperação. Abri mão das minhas férias para voltar o mais rápido possível e tenho me dedicado bastante todos os dias.

Zagueiro firme e que cobrava faltas de longa distância na base do Flamengo devido ao potente chute de pé esquerdo, Rafael, de 24 anos, diz-se pronto para novos desafios após o período na Europa.

– Eu ainda sou jovem e tenho muito o que viver dentro do futebol. Tive oportunidades no profissional do Flamengo e isso já foi uma grande conquista, pois sabemos o quanto é difícil ter espaço num clube gigante como é o Flamengo. O empréstimo foi importante para que eu pudesse amadurecer e viver uma nova experiência fora daqui e tenho certeza que retorno ao Brasil mais pronto para os próximos desafios que estão por vir.

O ge tem a informação de que o Flamengo, num primeiro momento, não conta com Rafael para a sequência na temporada e pretende emprestá-lo. Perguntado se o retorno à Europa é um desafio, o jogador garantiu estar totalmente concentrado em ficar saudável para poder voltar a atuar em alto nível.

– Estou focado em minha recuperação neste momento. Quero estar 100% pronto para voltar a fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. Meus empresários estão cuidando disso com o Flamengo e tenho certeza que eles vão resolver da melhor forma. Ter atuado na Europa foi muito bom e pretendo retornar em algum momento, sim. Mas vamos aguardar para ver o que será definido.

Sobre a passagem pelo Apoel, o atleta diz ter se adaptado rapidamente à alta intensidade do futebol europeu. Na primeira temporada, em 2020, teve sequência. Jogou 26 vezes, a maioria como titular, e estreou na liga local com gol no empate por 2 a 2 com o Karmiotissa Polemidion.

– Foi uma experiência muito boa. Aprendi bastante e tive que me adaptar muito rapidamente ao estilo de jogo do futebol europeu. É um futebol mais intenso e pude ter uma boa sequência de jogos, o que acabou me agregando muitas coisas boas para a sequência da minha carreira.

Embora só tenha atuado uma vez no time profissional em 2019 – no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, Rafael fez parte do elenco que conquistou o Brasileiro e a Libertadores naquela temporada.

Sua estreia na equipe principal foi em 2017, em amistoso com o Vila Nova, quando tinha apenas 18 anos. Substituiu Rafael Vaz e atuou por 45 minutos com o número 52 às costas. Em 2020, atuou em quatro jogos na campanha do bicampeonato estadual antes de ser emprestado ao Apoel, em maio.