Rio Branco-AC bate Pacajus nos pênaltis e avança às oitavas de final da Série D

O Rio Branco-AC dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu criar chances claras de gol. A primeira boa oportunidade de marcar foi logo aos dois minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Yago cabeceou firme para o gol, mas o goleiro Cris defendeu em dois tempos.

O Pacajus jogou com a proposta de sair nos contra-ataques e não tinha pressa. A primeira chegada com perigo do time visitante foi aos nove minutos em cruzamento do atacante Edson, interceptado por Yago.

O Cacique do Vale do Caju usou e abusou das faltas sofridas para ganhar tempo e cozinhar o jogo. O Estrelão passou a ter dificuldades para imprimir pressão nos visitantes.

Aos 20 minutos, o atacante Wanderson arriscou chute forte de fora da área e o goleiro espalmou.

A segunda metade do primeiro tempo seguiu com o Estrelão com mais posse de bola, mas com poucas oportunidades. O Pacajus, sem pressa, segurou o resultado igual até o intervalo.