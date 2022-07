Rio Branco-AC x Trem-AP: ingressos à venda para último jogo da fase de classificação

Verdão perdeu as últimas cinco disputas por penalidades: “Acredito que algum dia vamos ganhar. Perdemos cinco vezes, preferia ter sido eliminado durante o jogo”

O Palmeiras reviveu na noite da última quinta-feira o pesadelo das cobranças de pênaltis. A eliminação para o São Paulo depois da vitória por 2 a 1 no tempo normal foi a quinta consecutiva do time desde a temporada de 2020.

Antes da queda na Copa do Brasil, os palmeirenses haviam sido eliminados nas penalidades nas seguintes competições:

Al Ahly-EGT, no Mundial de Clubes de 2020

A última vitória do Palmeiras em cobranças de pênalti foi em agosto de 2020. Naquela ocasião, o time alviverde venceu o Corinthians no Allianz Parque depois de empate em 1 a 1 no tempo normal.

Na entrevista coletiva após o clássico, Abel Ferreira lamentou as eliminações:

– Infelizmente, não temos jogadores para bater pênaltis com essa calma, mas acredito que algum dia vamos ganhar. Perdemos cinco vezes, preferia ter sido eliminado durante o jogo, mas na minha opinião o adversário não criou suficiente – afirmou Abel Ferreira.

O agravante no Choque-Rei foi o desempenho nas penalidades também no tempo normal. Na segunda etapa, Raphael Veiga teve oportunidade de abrir 3 a 0 no marcador, mas chutou por cima do gol de Jandrei. Minutos depois, o rival chegou ao seu gol.

Abel saiu em defesa de Veiga após a partida:

– O Veiga é profissional do futebol, sabe que tem apoio dos colegas, que vai errar como todos erramos. Temos a mania de cobrar tudo dos jogadores e treinadores, que sejam perfeitos em tudo que fazem, mas não são. São sujeitos a um nível de estresse muito grande. O meu patrício (Vítor Pereira, técnico do Corinthians) disse que dorme mal pela sequência de jogos aqui, bem-vindo ao Brasil, agora sabe o que é. Às vezes, alteramos porque não conseguimos recuperar. Há outras prioridades no futebol e somos profissionais, precisamos nos apoiar.