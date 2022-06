Rio Branco apresentou a maior redução em mortes violentas do país, diz Anuário Brasileiro de Segurança

A maior redução na variação da taxa de mortes violentas intencionais entre as capitais brasileiras em 2021, de acordo com a 16ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça-feira (28), foi registrado em Rio Branco: – 48%.

A capital do Acre teve queda de 44,5 nas mortes violentas por mil habitantes em 2020 para 23,1.

Já Macapá é a mais violenta entre as capitais. De acordo com o anuário de segurança, a cidade amapaense registrou taxa média de 63,2 mortes violentas por 100 mil habitantes no ano passado.

Na média geral entre as capitais, segundo o anuário, houve queda de 7,9% no índice de 2020 para o ano passado.

Segundo o anuário, apesar da melhoria no indicador, o Brasil ainda convive com violência extrema, sendo responsável por um em cada cinco homicídios que ocorrem no mundo (20,4% do total). A maior parte das vítimas dessas mortes violentas e intencionais no país é negra (77,9%), do sexo masculino (91,3%) e jovem entre 12 e 29 anos (50% do total).

