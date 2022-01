Rio Branco envia 18 toneladas de pneus recicláveis para Mato Grosso

Pensando em alinhar e definir estratégias comunicativas para as redes sociais, a Secretaria de Comunicação do Acre (Secom) ofertou para os servidores da Comunicação do Estado a I Oficina de Mídia Social, nesta quarta-feira, 12, na Filmoteca da Biblioteca Pública de Rio Branco.

“O objetivo principal do evento é melhorar e profissionalizar a nossa forma de atuação nas redes sociais, fazendo com que a comunicação aconteça de forma mais organizada, clara e profissional, para que possamos produzir um conteúdo diferenciado e que transmita a informação para a sociedade”, frisou a secretária da pasta, Nayara Lessa.

Quase todas as secretarias possuem contas nas principais redes sociais. E a comunicação institucional precisa ser trabalhada de forma estratégica.

Francisca Brita, diretora da OCA de Rio Branco, participou da oficina por entender que o trabalho desenvolvido nas redes sociais precisa ser profissionalizado e padronizado.

“Nós, da OCA, utilizamos as redes sociais para passar informações de utilidade pública e de grande relevância social. Por esse motivo, quanto mais clara essa informação for, melhor para a sociedade”, declarou.

Danna Anute, assessora de imprensa da Fundhacre, lembrou que as mídias sociais estão em constante mudança e que oficinas como essa também atualizam o servidor dessas alterações e novidades.

“Sempre aprendemos técnicas e ferramentas novas. É muito importante esse trabalho de reciclagem do setor. Isso também demonstra o comprometimento do governo em capacitar o servidor”.

Durante o treinamento, foram abordados os seguintes temas: Como trabalhar corretamente a voz, com a jornalista e fonoaudióloga Lane Vale; Produção Textual, com a jornalista e escritora Onides Bonaccorsi; Ferramentas do Instagram, com a jornalista Hadassa Hid; Fotografia, com os fotógrafos Marcos Vicentti e Diego Gurgel; O papel das redes sociais, com o jornalista, professor universitário e mestre em Letras, Gilberto Lobo; Introdução à Linguagem Audiovisual, com a professora e mestre em Educação, Cleide Elizabeth; e Comunicação Assertiva, com a palestrante, metacomunicadora e jornalista, Mirla Miranda.

O fotógrafo Marcos Vicentti reforçou que, utilizando ferramentas de edição e técnicas simples, é possível fazer excelentes fotos, inclusive pelo celular. Por essa razão, as fotos publicadas no corpo desta matéria foram feitas por ele, no próprio celular.

