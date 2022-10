Rio Branco, Epitaciolândia e Capixaba: PF faz nova operação contra grupo que lava dinheiro no Acre

Foi divulgado na manhã desta quinta-feira (13), pela Secretaria de Estadual de Educação o índice da qualidade da educação nos 22 municípios do Acre. A cidade de Brasileia é destaque na regional do Alto Acre onde obteve a maior pontuação no Índice de Qualidade do Ensino com 5,32% e ficando como a segunda maior nota do Estado, atrás da pontuação de Rio Branco com 5,58%.

A nota é resultado da equação entre a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e o índice da taxa de abandono, divulgados pelo INEP e o inverso da taxa de abandono aferido pela Secretaria Estadual de Educação.

Os três municípios com os melhores Indices de Qualidade da Educação são: Rio Branco 5,58%; Brasileia 5,52% e Epitaciolândia com 5,12%.

