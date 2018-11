Com ACEA

Após dez anos de ausência no futebol acreano, o atacante Doka Madureira está de volta ao Rio Branco FC. O atleta foi apresentado oficialmente ao clube estrelado na tarde desta terça-feira (27) no CT do José de Melo.

Doka retorna ao alvirrubro após dez temporadas no futebol europeu, precisamente nas equipes do Litex (Bulgária), Istambul BB e Ankaragücü, ambos da Turquia.

Com 34 anos, o atacante retorna ao Estrelão como a principal aquisição do clube no ano do seu centenário (clube foi fundado em 8 de junho de 1909). Doka deixou claro na coletiva à imprensa retorna ao clube com grande satisfação e não descartou neste seu retorno a possibilidade de levar o clube a títulos e ao tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Na carreira futebolística, além dos três clubes europeus e o Rio Branco, Doka vestiu as camisas do AC Juventus (Copa São Paulo 2005), Atlético-PR e Vitória-BA, ambos nas categorias de base, e Goiás-GO, clube esse que jogou ao lado do sérvio Dejan Petković.

Na próxima temporada, o Rio Branco-AC terá um calendário cheio, com quatro competições, três delas nacionais (Copa do Brasil, Copa Verde e Série D). O clube tem estreia programada para o dia 20 de janeiro, quando encara o Náuas, pela primeira rodada do Campeonato Acreano.

Pacotão de veteranos

Antes de Doca, a diretoria já havia anunciado a contratação de quatro veteranos. Todos já passaram pelo clube e retornam com status de ” reforços”.

O goleiro Edvandro, o volante Kinho, o meia Geovane e o atacante Alcione formam o primeiro pacotão de contratações.

” Vamos mesclar a experiência com jogadores novos. Estamos contratando outros jogadores bem mais jovens e a torcida vai gostar”, disse Getúlio Junior, novo gestor do clube.

