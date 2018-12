Na manhã desta segunda-feira, mais duas famílias procuraram o posto de atendimento aos desabrigados que foi montado em uma tenda, no porto da cidade, para solicitar apoio para sair de casa.

O agricultor Antônio da Silva, de 56 anos, que mora no bairro Miritizal, procurou os representantes da Defesa Civil, às 10h, para pedir que fosse providenciada a mudança de sua família para uma casa que ele tem na comunidade rural onde trabalha. Ele mora com a esposa, uma sobrinha e a mãe de 82 anos.

“Se subir mais um pouco cobre o piso da minha casa e eu estou precisando sair porque minhas criações já estão tudo dentro da água. O galinheiro já cobriu e minhas galinhas já estão dentro da água e eu não tenho onde colocar. Tem também minha mãe que eu cuido e está difícil com tudo alagado e nem posso sair para trabalhar”, disse o produtor rural.

Equipes de socorro avaliaram a situação da casa do agricultor e providenciaram a munda da família ainda nesta segunda. Além dele, outra família também pediu apoio para ir até a casa de familiares.

De acordo com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, a administração já havia preparado abrigos para as famílias afetadas pela cheia.

“Já estávamos com tudo preparado para receber estas famílias, pois já trabalhávamos com esta possibilidade. A prefeitura tem que estar preparada para situações de emergência”, frisou.

Com relação ao aumento das proporções da enchente, o assessor de imprensa da Corpo de Bombeiros, major Falcão, afirma que há possibilidade de aumento no nível do rio.

“Embora em Marechal Taumaturgo já tenha dado sinais de vazante, mas essa água toda chega a Cruzeiro então é possível que ele aumente ainda mais”, diz.