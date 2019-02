O Ministério Público do Acre (MPE) abriu um inquérito civil para investigar a falta de fiscalização e ação do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) em relação ao risco de desmoronamento na Travessa Nacional, Beco dos Amigos, Bairro Comara, em Rio Branco.

De acordo com o despacho do MPE, uma moradora do bairrp procurou o órgão fiscalizador para denunciar a falta de infraestrutura, com risco de desmoronamento, colocando em risco a vida dos residentes.

“O presente procedimento foi instaurado há mais de 180 dias, sem que tenham sido finalizadas as apurações; e, ainda, que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de aprofundar as investigações”, diz trecho da decisão.

O procedimento de abertura de investigação foi assinado pelo promotor de Justiça Ildon Maximiano Peres Neto.

Comentários